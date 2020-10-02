Грип 2020 і коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2737-mij-koronavirusom-i-grypom-do-nas-ide-nebezpechnyy-gonkong.html

Ракурс

Твіндемія — так охрестили подвійну епідемію коронавірусної інфекції і грипу 2020 року західні ЗМІ. Згідно з даними Центру громадського здоров'я, протягом епідемічного сезону 2019/20 в Україні на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн осіб (12,9% населення), 63% з яких — діти до 17 років. Від ускладнень померла 71 особа, жодна з них не була щеплена протигрипозною вакциною. Цей сезон обіцяє бути особливим: грип на порозі, а коронавірусна інфекція щодня ставить далекі від оптимізму рекорди.

Коли почнеться сезон грипу? Як показує досвід минулих років, поодинокі випадки захворювання з'являлися вже в жовтні. «Але так було до пандемії, коли всі кудись їздили, літали, відпочивали на островах у Південній півкулі... Грипу в Україні ще немає, але він прийде, однак поширюватиметься повільніше, ніж зазвичай, а сезон може розтягнутися до літа», — вважає Алла Мироненко, докторка медичних наук, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. Громашевського НАМН України».

Грип 2020 іде — небезпечний гість із Гонконгу

З огляду на постійні мутації вірусу ВООЗ щорічно оновлює рекомендації щодо складу вакцини від грипу. 2020 року імунобіологічні препарати були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції таких штамів:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1);

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);

B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Вірусологи констатують: всі чотири штами — нові в порівнянні з минулим сезоном. Хороша новина в тому, що H1N1 (A/Guangdong-Maonan) принципово не відрізняється від циркулюючого раніше штаму «Брісбен» (А/H1N1). Саме на цей грип минулого року хворіли найінтенсивніше — його частка в загальній статистиці становила близько 95‒96%. Скоріш за все, ми з ним стикалися або отримали імунітет завдяки вакцинації. Щодо грипу В (Вашингтон), який трошки був присутній в попередньому сезоні, він навряд чи зробить погоду, кажуть експерти.

Однак з'явився новий вірус грипу «Гонконг» (H3N2), який, як можна судити з назви, виділили в Гонконзі у 2019 році. Саме цей штам лікарі вважають найнебезпечнішим. Насамперед для літніх і людей з хронічними захворюваннями. Цікаво, що в Гонконзі майже немає хворих на коронавірусну інфекцію. А від грипу H3N2 вмирає щороку близько 3000 осіб (при населенні 7 млн 608 тис.).

Наскільки велика ймовірність захворіти одночасно і на COVID-19, і на грип? «У вірусології є таке явище — інтерференція. Як правило, якщо один вірус потрапив в організм, то іншому вірусу там не місце. У разі коронавірусу і вірусу грипу боротьба йде за одні й ті самі клітини, взагалі-то — за систему органів дихання», — пояснює вірусолог.

Чи можна відрізнити коронавірусну інфекцію від грипу? За словами експертів, зробити це без лабораторної діагностики практично неможливо. «Початок може бути один і той самий. Розрізнити не можна, — стверджує Алла Мироненко. — Багато хто вважає, що головний симптом COVID-19 — втрата нюху. Але це відбувається, як правило, не з перших днів хвороби. До того ж втрата нюху спостерігається не у всіх. Наприклад, в осіб азійської раси, як з'ясувалося, цей симптом майже не зустрічається. Може бути пневмонія, а нюх не втрачений. Тому діагноз можна поставити лабораторними методами та епідемічним зв'язком. Наприклад, якщо людина вже хворіла на коронавірусну інфекцію, то ймовірність повторного захворювання мізерно мала. Причиною цього може бути імунний дефект».

Щеплення від грипу 2020 року — які і коли

Згідно з повідомленнями Центру громадського здоров'я, в Україні до епідемічного сезону 2020‒2021 років поставлять 665 тис. вакцин проти грипу з Франції, Нідерландів і Південної Кореї. Зокрема, 500 тис. доз вакцини «Ваксигрип тетра» (виробник Франція, чотиривалентна), 45 тис. доз вакцини «Інфлувак» (виробник Нідерланди, тривалентна), 100 тис. доз вакцини «ДжиСі Флю» (виробник Республіка Корея, тривалентна), 20 тис. доз вакцини «ДжиСі Флю Квадривалент» (виробник Республіка Корея, чотиривалентна). Тривалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі в цей епідсезон, а чотиривалентна, відповідно, — від чотирьох (всі вони містять штами, згідно з прогнозами ВООЗ, перераховані вище).

Трохи статистики минулого сезону: в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцин від грипу, однак вакцинувалося лише 238 079 осіб (0,6% населення), частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Вакцина від грипу 2020 року — коли краще робити щеплення? Поки вакцини ще не прийшли в Україну, наявність обіцяють до середини жовтня.

«Жовтень-листопад — час, коли в нашій кліматичній зоні слід робити щеплення проти грипу, — каже Алла Мироненко. — Імунітет тримається приблизно півроку. Чи може вакцина проти грипу захистити від коронавірусної інфекції? Ні».

Проте грип такий самий небезпечний і забирає життя, як і вірус з короною. Особливо для людей похилого віку та груп ризику. «Якщо літня людина буде щеплена від грипу, вона буде захищена від важкого перебігу і пневмонії, летального наслідку, — додає вірусолог. — І якщо щеплений від грипу приходить до лікаря, останньому простіше поставити діагноз ще до лабораторних тестів».

Робіть щеплення від грипу! Але за власний кошт

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав громадян вакцинуватися від сезонного грипу: мовляв, накладення грипу 2020 на ковід може викликати важкі наслідки. Однак в Україні вакцинація від грипу — задоволення платне, якщо робити щеплення всією сім'єю — відчутно б'є по сімейному бюджету. Ну хіба що вам пощастило і роботодавець подбав про вакцинацію. Чому держава за дев'ять місяців пандемії не зробила жодних кроків для захисту хоча б груп ризику?

«Прем'єр-міністр пропонує витрачати гроші на комерційну вакцинацію замість того, щоб подбати про групи ризику, закупивши протигрипозні вакцини за державний кошт, — обурюється Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської спілки захисту прав і безпеки пацієнтів. — Навіть Аргентина, де було шість або вісім дефолтів, забезпечує вакцинацію проти грипу групам ризику — людям старшого віку, вагітним... У нас взагалі не буде виконано жодних заходів для захисту найуразливіших груп».

Ще одна категорія — медичні працівники. Саме вони стоять на передовій боротьби. І не тільки з коронавірусною інфекцією. А якщо медики зляжуть від грипу, хто нас лікуватиме? Київська міська державна адміністрація, відповідно до розпорядження №1526, доручила профільним департаментам забезпечити профілактичні заходи щодо попередження росту захворюваності на грип та ГРВІ. Серед вимог — створення в комунальних медичних закладах запасу противірусних, лікарських препаратів, засобів індивідуального захисту медпрацівників, а також підвищення кваліфікації медиків з питань діагностики, лікування та профілактики захворюваності на грип та ГРВІ. Крім того, профільні структури повинні забезпечити вакцинацію від грипу медиків, які надають первинну і екстрену медичну допомогу, працівників приймальних відділень закладів охорони здоров'я. Виходить, медиків будуть прищеплювати вибірково? Але якщо у столиці теоретично щось планується стосовно профілактики, то що буде в регіонах — справа рук самих регіонів.

Коронавірус — хороші новини

Хороші новини, що стосуються життєздатності вірусу з короною, прийшли з Британії. «Британці провели велике дослідження, результати якого передали в ВООЗ для того, щоб у різних країнах переглянули стратегію боротьби з пандемією», — розповідає Алла Мироненко. За словами вірусолога, хвора людина за 10 днів після початку коронавірусної інфекції не є заразною для оточення. При цьому ПЛР все ще може бути позитивним. Попри аналіз, не варто хвилюватися: вірус втратив здатність до відтворення, а значить, людина не може інфікувати інших. З епідемічного погляду це дуже хороша новина. Нові дані також важливі для кожного з нас, наприклад, коли в родині є хворий на коронавірусну інфекцію, що перебуває на самоізоляції. Залишилося дочекатися на офіційну публікацію ВООЗ.

Вірусологи вважають, що важких форм COVID-19 стало менше, адже коронавірус за цей час адаптувався до людської популяції. Діти і підлітки переважно хворіють або безсимптомно, або малосимптомно.

«Насправді у нас більше перехворілих, ніж ми думаємо, — імунний прошарок зростає. І в перспективі, до якої потрібно ще дожити, коронавірус, ймовірно, стане ще одним збудником поряд з іншими сезонними вірусами. Ну а поки що нам потрібно захищати групи ризику», — радить Алла Мироненко.

Як не захворіти — зміцнюємо імунітет у сезон грипу 2020, коронавірусу і ГРВІ