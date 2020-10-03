Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144638-misc-dlya-hvoryh-na-koronavirus-u-likarnyah-staie-dedali-menshe-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні активно розповсюджується, через що кількість ліжок у лікарнях невпинно скорочується. На сьогодні в Україні виділено 29 тис. ліжок для хворих на коронавірус.

З них на сьогодні заповнено 53,9%. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, у лікарнях наразі перебувають 16 тис. 76 осіб. Кількість людей, які мають середній або важкий перебіг хвороби стрімко зростає, тому ліжка поступово заповнюються.

Як відомо, в Україні зафіксовано вже понад 222 тис. випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу кількість нових хворих зросла на рекордні 4,6 тис. Унаслідок хвороби померли 4 тис. 353 людини, з них за добу від важкого перебігу загинули 92 особи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що громадяни України, що хворіють на коронавірус чи мають підозру, зможуть узяти участь у голосуванні на місцевих виборах вдома, якщо подадуть відповідну заявку до 23 жовтня включно.