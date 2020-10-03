Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 441 особи, у тому числі у 25 ​​дітей та 18 медиків. Всього підтверджено 24 тис. 043 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 15 тис. 973 активних хворих.

12 пацієнтів за добу померли, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 413 киянин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

232 жінки у віці від 19 до 90 років;

185 чоловіків у віці від 20 до 89 років;

10 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 14 хлопчиків від чотирьох до 16 років.

До лікарень за добу госпіталізували 51 пацієнта, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дніпровському районі — 78;

Деснянському районі — 78;

Подільському районі — 40.

Одужали за минулу добу 404 людини. Усього коронавірус змогли подолати 7 тис. 657 мешканців столиці.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перебіг спалаху коронавірусу в Україні спрогнозував очільник регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт. Він констатував, що зараз в країні спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

Хабіхт очікує вже найближчими місяцями зростання кількості інфікованих щонайменше до 5 тис. на добу. Окрім цього, він запевнив, що нині необхідно зрозуміти, як стримувати коронавірус, зважаючи на подальший ріст захворюваності.