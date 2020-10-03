Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 441 человека, в том числе у 25 детей и 18 медиков. Всего подтверждено 24 тыс. 043 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 15 тыс. 973 активных больных.

12 пациентов погибли, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 413 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

232 женщины в возрасте от 19 до 90 лет;

185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет;

10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 14 мальчиков от четырех до 16 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 51 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Днепровском районе — 78;

Деснянском районе — 78;

Подольском районе — 40.

Выздоровели за минувшие сутки 404 человека. Всего коронавирус смогли преодолеть 7 тыс. 657 жителей столицы.



Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз распространения коронавируса в Украине спрогнозировал глава регионального офиса Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт. Он констатировал, что сейчас в стране наблюдается рост количества случаев заболевания COVID-19.

Хабихт ожидает уже в ближайшие месяцы рост числа инфицированных составит минимум до 5 тыс. в сутки. Кроме этого, он заверил, что сейчас необходимо понять, как сдерживать коронавирус, несмотря на дальнейший рост заболеваемости.