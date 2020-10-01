Прогноз о новой вспышке коронавируса в Украине дали в ВОЗ — коронавирус в Украине

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Течение вспышки коронавируса в Украине спрогнозировал глава регионального офиса Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт. Он констатировал, что сейчас в стране наблюдается рост числа случаев заболевания COVID-19.

За весь период в Украине уже зарегистрировано 184 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и более четверти миллиона подозрений на коронавирусную инфекцию, — отметил представитель ВОЗ в интервью «Суспільному».

Хабихт ожидает уже в ближайшие месяцы роста числа инфицированных минимум до 5 тыс. в сутки.

В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тыс. и может составить 7−9 тыс. в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе, — рассказал представитель ВОЗ.

Кроме этого, он заверил, что сейчас необходимо понять, как сдерживать вирус, несмотря на дальнейший рост заболеваемости.

Сравнивая ситуацию в Украине, мы видим, что здесь показатели новых случаев за последние 14 дней подобные Армении, а также Португалии, Дании или, например, Румынии, — отметил Хабихт.

Он отметил стремительное распространение заболевания среди молодых людей.

Если взглянуть на соотношение показателей заболеваемости среди молодых людей, скажем, в возрасте от 15 до 24 лет, мы видим, как этот показатель увеличился с 4,5% до 15%, — резюмировал чиновник.

Также представитель ВОЗ назвал суточный показатель прироста случаев инфицирования коронавирусом в Украине, который заставит его «беспокоиться».

Трудно давать какую-то оценку. Но, если в декабре мы начнем фиксировать более 9 тыс. случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен, — резюмировал Ярно Хабихт.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали очередной коронавирусный рекорд. 30 сентября инфицирование подтвердили у 4 тыс. 69 человек. Это самое большое число больных за сутки за весь период пандемии.