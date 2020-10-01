Когда Украина получит вакцину от коронавируса, сообщили в ВОЗ

https://racurs.ua/n144551-kogda-ukraina-poluchit-vakcinu-ot-koronavirusa-soobschili-v-voz.html

Ракурс

Когда украинцы получат вакцину от коронавируса, учитывая на ежедневные «рекорды» числа новых инфицированных COVID-19, рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

У нас есть около 156 экономических структур, то есть стран и предприятий, объединенных желанием совместной разработки доступной вакцины. Сегодня они охватывают две трети мирового населения, — отметил представитель ВОЗ в интервью «Суспільному».

Он добавил, что ВОЗ создала механизм быстрого доступа к вакцине COVAX. Сейчас этой инициативой занимаются три организации — ВОЗ, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) и Коалиция за инновации по эпидемической готовности.

Мы имеем свыше 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. Из них уже восемь вакцин находятся на третьей фазе клинических испытаний, и еще одну вакцину мы сейчас рассматриваем, — рассказал Ярно Хабихт.

По его прогнозам, к концу декабря 2020 года эти девять вакцин должны показать результаты, которые начнут изучать врачи.

Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть доступна во второй половине 2021 года для людей из уязвимых групп населения, — резюмировал представитель ВОЗ.

Кроме этого, он рекомендовал украинцам максимально оперативно расширить программу плановой иммунизации и напомнил о неутешительном показателе нашей страны по заболеваемости корью (самый высокий в Европе).

Нужно убедиться, что начало выхода из вспышки COVID-19 в ближайшие годы не будет сопровождаться вспышкой кори в 2022—2023 годах, — отметил Хабихт.



Также он подчеркнул на необходимости обеспечения наличия достаточного количества сезонных вакцин против гриппа для представителей групп риска и медиков.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали очередной коронавирусный рекорд. 30 сентября инфицирование подтвердили у 4 тыс. 69 человек. Это самое большое число больных за сутки за весь период пандемии.