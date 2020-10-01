Коли вакцина від коронавірусу з’явиться в Україні, повідомили у ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n144551-koly-ukrayina-otrymaie-vakcynu-vid-koronavirusu-povidomyly-u-vooz.html

Ракурс

Коли українці отримають вакцину від коронавірусу, зважаючи на щоденні «рекорди» з кількості нових інфікованих COVID-19, розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт.

У нас є близько 156 економічних структур, тобто країн і підприємств, об'єднаних наміром спільної розробки доступної вакцини. Сьогодні вони охоплюють дві третини світового населення, — зазначив представник ВООЗ в інтерв’ю «Суспільному».

Він додав, що ВООЗ започаткувала механізм прискореного доступу до вакцини COVAX. Нині цією ініціативою займаються три організації — ВООЗ, Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI) та Коаліція за інновації щодо епідемічної готовності.

Ми маємо понад 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них вже вісім вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще одну вакцину зараз розглядаємо, — розповів Ярно Хабіхт.

За його прогнозами, до кінця грудня 2020 року ці дев’ять вакцин мають показати результати, які дослідники почнуть вивчати.

Якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути наявна в другій половині 2021 року для людей з уразливих груп населення, — резюмував представник ВООЗ.

Окрім цього, він рекомендував українцям максимально оперативно розширити програму планової імунізації і нагадав про невтішний показник нашої держави щодо захворюваності на кір (найвищий у Європі).

Потрібно переконатися, що початок виходу зі спалаху COVID-19 у найближчі роки не супроводжуватиметься спалахом кору в 2022—2023 роках, — зазначив Хабіхт.



Також він наголосив на необхідності забезпечення наявності достатньої кількості сезонних вакцин проти грипу для представників груп ризику та медиків.

Як писав «Ракурс», в Україні за минулу добу зафіксували черговий коронавірусний рекорд. 30 вересня інфікування підтвердили у 4 тис. 69 осіб. Це найбільша кількість хворих на добу за весь період пандемії.