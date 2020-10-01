Коронавірус в Україні. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144540-koronavirus-drugyy-den-pospil-onovluie-sumnyy-rekord-v-ukrayini-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує набирати оберти. За попередню добу, 30 вересня, в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих — 4 тис. 69. Рекорд з кількості інфікованих оновлюється другу добу поспіль — 29 вересня захворювання підтвердили у 4 тис. 27 осіб.

Рекордсменом з кількості нових хворих продовжує залишатись Харківська область — за добу захворіло 450 осіб. Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони.

Окрім того, 377 нових хворих виявили у Києві. Також понад 200 інфікованих за добу — у Львівській, Одеській, Тернопільській областях.

64 пацієнти померли за минулу добу. За весь період пандемії коронавірус забрав життя 4 тис. 193 осіб. Водночас одужали за добу 2 тис. 83 хворих. Загалом хворобу подолали 94 тис. 443 українця.

У світі кількість хворих на коронавірус наближається до 34 млн. Країнами-лідерами за кількістю інфікованих залишаються США, Індія, Бразилія та Росія.