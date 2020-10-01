Коронавирус в Украине. Фото: Пекселс

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Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты. За минувшие сутки, 30 сентября, в Украине зафиксировали рекордное количество новых больных — 4 тыс. 69. Рекорд по количеству инфицированных обновляется вторые сутки подряд — 29 сентября заболевание подтвердили у 4 тыс. 27 человек.

Рекордсменом по количеству новых больных продолжает оставаться Харьковская область — за сутки заболело 450 человек. Об этом говорится на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Кроме того, 377 новых больных зафиксировали в Киеве. Также более 200 инфицированных за сутки — во Львовской, Одесской, Тернопольской областях.

64 пациента умерли за минувшие сутки. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 4 тыс. 193 человек. В то же время выздоровели за сутки 2 тыс. 83 больных. В целом болезнь преодолели 94 тыс. 443 украинцев.

В мире количество больных коронавирусом приближается к 34 млн. Странами-лидерами по количеству инфицированных остаются США, Индия, Бразилия и Россия.