Лесные пожары на Луганщине. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n144539-artobstrely-naemnikov-rossii-sprovocirovali-novye-lesnye-pojary-na-luganschine-mestnye-vlasti.html

Ракурс

Лесные пожары вблизи Станицы Луганской возникли в результате обстрелов.

Боевики самопровозглашенной Луганской народной республики обстреляли из артиллерийских систем лесной массив в районе контрольного пункта въезда-выезда. В результате обстрелов возникают новые пожары. Об этом сообщила районная государственная администрация Станицы Луганской в Facebook.

По информации ГСЧС, по состоянию на утро 1 октября в Станично-Луганском районе горит тростник и трава на площади более 20 га между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема. Кроме того, около 200 га леса горит возле села Ольховое, а на площади 300 га возник лесной пожар вблизи сел Лобочево и Геевка. Еще на площади 6 га горит сухая трава вблизи села Болотное.

Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском. Начали гореть дома в селах Красная Таловка, Кряковка и Трехизбенка. Огонь окружил город Северодонецк и добрался до территории химического завода «Азот». На окраинах города горят гаражи, слышны взрывы.

В результате пожаров погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы. Правоохранители по факту пожаров открыли уголовные производства.