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Пожары на Луганщине. Фото: volynnews.com

Четыре человека погибли в пожарах на Луганщине, Северодонецк оказался в кольце огня (ФОТО, ВИДЕО)

1 окт 2020, 08:17
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Масштабные лесные пожары на Луганщине привели к гибели четырех человек. Среди погибших — лесничий.

Еще 10 человек с отравлением угарным газом попали в больницы. Огонь повредил несколько десятков домов и общественных зданий и окружил город Северодонецк. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, правоохранители уже начали уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Отмечается, что пламя охватило территорию площадью 9 тыс. 300 га. Ночью, 1 октября, было зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Пожарные ликвидировали 82 пожара, но огонь быстро распространяется.

Огонь окружил Северодонецк. Фото: Ирина Венедиктова в Facebook

Огонь окружил Северодонецк. Фото: Ирина Венедиктова в Facebook

Огонь окружил Северодонецк. Фото: Ирина Венедиктова в Facebook

По информации издания «Первая полоса», пожар добрался до территории цеха Северодонецкого химического комбината «Азот», но огонь удалось погасить. Пожар уничтожает гаражи на окраине города, слышны взрывы.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганщины, Донетчины, Харьковщины, Днепропетровщины и Полтавщины. Также к тушению привлекли военнослужащих.


Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском. Начали гореть дома в селах Красная Таловка, Кряковка и Трехизбенка. Пожарным мешает работать сильный ветер, скорость которого достигает 20 м/с.

Источник: Ракурс


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