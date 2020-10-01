Пожары на Луганщине. Фото: volynnews.com

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Масштабные лесные пожары на Луганщине привели к гибели четырех человек. Среди погибших — лесничий.

Еще 10 человек с отравлением угарным газом попали в больницы. Огонь повредил несколько десятков домов и общественных зданий и окружил город Северодонецк. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, правоохранители уже начали уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Отмечается, что пламя охватило территорию площадью 9 тыс. 300 га. Ночью, 1 октября, было зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. Пожарные ликвидировали 82 пожара, но огонь быстро распространяется.

По информации издания «Первая полоса», пожар добрался до территории цеха Северодонецкого химического комбината «Азот», но огонь удалось погасить. Пожар уничтожает гаражи на окраине города, слышны взрывы.

К борьбе с пожарами привлечены подразделения спасателей Луганщины, Донетчины, Харьковщины, Днепропетровщины и Полтавщины. Также к тушению привлекли военнослужащих.

Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском. Начали гореть дома в селах Красная Таловка, Кряковка и Трехизбенка. Пожарным мешает работать сильный ветер, скорость которого достигает 20 м/с.