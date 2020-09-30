Лесные пожары на Луганщине. Фото: полиция Луганской области

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Масштабный лесной пожар на Луганщине привел к уничтожению объектов инфраструктуры.

В селе Красная Таловка в Станично-Луганском районе загорелись четыре дома. Еще шесть жилых домов и около десяти хозяйственных сооружений повреждены огнем в селе Кряковка Новоайдарского района. Два дома загорелись в селе Трехизбенка. Об этом 30 сентября сообщила полиция Луганской области в Facebook.

Спасатели и правоохранители эвакуируют жителей сел Муратово, Капитаново и Гречишкино Новоайдарского района.

Отмечается, что пожарным мешает работать сильный ветер, скорость которого достигает 20 м/с. Кроме того, шквалы повредили линии электропередач в пяти населенных пунктах, в результате чего 1 тыс. 200 абонентов остались без света. Кроме того, из-за пожара ограничено движение на автодороге Новоайдар — Северодонецк в селе Муратово.

Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском.