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Ракурс
Лесные пожары на Луганщине. Фото: полиция Луганской области

Десятки домов загорелись на Луганщине в результате лесных пожаров (ФОТО, ВИДЕО)

30 сен 2020, 22:16
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Масштабный лесной пожар на Луганщине привел к уничтожению объектов инфраструктуры.

В селе Красная Таловка в Станично-Луганском районе загорелись четыре дома. Еще шесть жилых домов и около десяти хозяйственных сооружений повреждены огнем в селе Кряковка Новоайдарского района. Два дома загорелись в селе Трехизбенка. Об этом 30 сентября сообщила полиция Луганской области в Facebook.

Спасатели и правоохранители эвакуируют жителей сел Муратово, Капитаново и Гречишкино Новоайдарского района.

Отмечается, что пожарным мешает работать сильный ветер, скорость которого достигает 20 м/с. Кроме того, шквалы повредили линии электропередач в пяти населенных пунктах, в результате чего 1 тыс. 200 абонентов остались без света. Кроме того, из-за пожара ограничено движение на автодороге Новоайдар — Северодонецк в селе Муратово.

Лесные пожары на Луганщине. Фото: полиция Луганской области

Лесные пожары на Луганщине. Фото: полиция Луганской области

Лесные пожары на Луганщине. Фото: полиция Луганской области


Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском.

Источник: Ракурс


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