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Ракурс
Лісові пожежі на Луганщині. Фото: поліція Луганської області

Десятки будинків загорілися на Луганщині внаслідок лісових пожеж (ФОТО, ВІДЕО)

30 вер 2020, 22:16
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Масштабна лісова пожежа на Луганщині призвела до знищення об'єктів інфраструктури.

У селі Красна Талівка в Станично-Луганському районі загорілися чотири будинки. Ще шість житлових осель та близько десяти господарчих споруд пошкоджено вогнем в селі Кряківка Новоайдарського району. Два будинки загорілися в селі Трьохізбенка. Про це 30 вересня повідомила поліція Луганської області у Facebook.

Рятувальники та правоохоронці евакуюють мешканців сіл Муратове, Капітанове та Гречишкине Новоайдарського району.

Зазначається, що пожежникам заважає працювати сильний вітер, швидкість якого досягає 20 м/с. Крім того, шквали пошкодили лінії електропередач у п’яти населених пунктах, внаслідок чого 1 тис. 200 абонентів залишилися без світла. Крім того, через пожежу обмежено рух на автодорозі Новоайдар — Сєвєродонецьк в селі Муратове.

Лісові пожежі на Луганщині. Фото: поліція Луганської області

Лісові пожежі на Луганщині. Фото: поліція Луганської області

Лісові пожежі на Луганщині. Фото: поліція Луганської області


Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському.

Джерело: Ракурс


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