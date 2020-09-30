Служити у космосі будуть військовослужбовці США. Фото: USSF

https://racurs.ua/ua/n144534-slujyty-u-kosmosi-budut-viyskovoslujbovci-ssha.html

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Американських військовослужбовців командування Збройних сил США планує відправити у космос.

Дату відправки «космодесанту» у Пентагоні не називають, кажуть, що хочуть зробити це в майбутньому. Таку заяву зробив командувач космічними операціями генерал-майор Джон Шоу, повідомляє Air Force Magazine.

Так, одного разу ми відправимо людей у космос. Вони могли б командувати командними центрами, скажімо, в місячному середовищі або десь там ще, — зазначив він.

Як відомо, Командування космічних операцій — це оперативне об'єднання Космічних сил США. До грудня минулого року цей підрозділ називався 14-ю повітряною армією Космічного командування ВПС США. База командування розташована на авіабазі «Ванденберг» у Каліфорнії. Завдання підрозділу — контроль і використання космічного простору в інтересах військових операцій Пентагону.

Також ККО займається проведенням наступальних і оборонних протикосмічних операцій, попередженням про ракетний напад з використанням супутників і радіолокаційних станцій. Фахівці підрозділу керують понад сотнею різноманітних супутників та виводять на орбіту супутники з низки ракетних полігонів.

Нагадаємо, у липні командування Космічних сил США заявило, що Російська Федерація випробувала на орбіті космічну зброю. Заявлялося, що випробування проходили 15 липня за участі російського супутника «Космос-2543».