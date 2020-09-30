Нові подробиці смерті працівниці посольства США в Києві повідомили в поліції

Посольство США в Україні. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n144533-novi-podrobyci-smerti-pracivnyci-posolstva-ssha-v-kyievi-povidomyly-v-policiyi.html

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Смерть співробітниці посольства США в Києві розслідує поліція.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом її смерті, справу кваліфікували за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причетність померлої до посольства поліція встановила відразу. Про це 30 вересня повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі телеканалу «Наш».

Крім того, директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в Facebook зазначив, що померла жінка була громадянкою США.

Повідомляється, що на загиблій був спортивний костюм, а у вухах — навушники. Поліція перевіряє версії про причини смерті співробітниці посольства США. Шевченко не виключив, що це міг бути нещасний випадок, оскільки загибель необачних пішоходів внаслідок травмування поїздом не рідкість на залізниці.

З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади посольства США в Україні. Наразі посадовці посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті, — прокоментувало загибель своєї працівниці посольство США у Facebook.

Нагадаємо, 30 вересня у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вул. Толбухіна в Шевченківському районі виявили непритомну жінку з розбитою головою. Постраждалу госпіталізували в одну з лікарень, але вона не вижила й померла. Виявилося, що вона була співробітницею посольства США.