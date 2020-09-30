Новые подробности смерти работницы посольства США в Киеве сообщили в полиции

Посольство США в Украине. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n144533-novye-podrobnosti-smerti-rabotnicy-posolstva-ssha-v-kieve-soobschili-v-policii.html

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Смерть сотрудницы посольства США в Киеве расследует полиция.

Следователи открыли уголовное производство по факту ее смерти, дело квалифицировали по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причастность умершей к посольству полиция установила сразу. Об этом 30 сентября сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала «Наш».

Кроме того, директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook отметил, что умершая женщина была гражданкой США.

Сообщается, что на погибшей был спортивный костюм, а в ушах — наушники. Полиция проверяет версии о причинах смерти сотрудницы посольства США. Шевченко не исключил, что это мог быть несчастный случай, поскольку гибель опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом не редкость на железной дороге.

С неописуемой грустью сообщаем о смерти американки из общины посольства США в Украине. Сейчас чиновники посольства США в Киеве работают с органами власти для установления обстоятельств смерти, — прокомментировало гибель своей работницы посольство США в Facebook.

Напомним, 30 сентября в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе обнаружили женщину без сознания с разбитой головой. Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц, но она не выжила и умерла. Оказалось, что она была сотрудницей посольства США.