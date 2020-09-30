Служить в космосе будут военнослужащие США. Фото: USSF

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Американских военнослужащих командование Вооруженных сил США планирует отправить в космос.

Дату отправки «космодесанта» в Пентагоне не называют, говорят, что хотят сделать это в будущем. Такое заявление сделал командующий космическими операциями генерал-майор Джон Шоу, сообщает Air Force Magazine.

Так, однажды мы отправим людей в космос. Они могли бы командовать командными центрами, скажем, в лунной среде или где там еще, — отметил он.

Как известно, Командование космических операций — это оперативное объединение космических сил США. До декабря прошлого года это подразделение называлось 14-й Воздушной армией космического командования ВВС США. База командования расположена на авиабазе «Ванденберг» в Калифорнии. Задача подразделения — контроль и использование космического пространства в интересах военных операций Пентагона.

Также ККО занимается проведением наступательных и оборонительных противокосмических операций, предупреждением о ракетном нападении с использованием спутников и радиолокационных станций. Специалисты подразделения управляют более сотней разнообразных спутников и выводят на орбиту спутники с ряда ракетных полигонов.

Напомним, в июле командование Космических сил США заявило, что Российская Федерация испытала на орбите космическое оружие. Заявлялось, что испытания проходили 15 июля с участием российского спутника «Космос-2543».