Пожежі на Луганщині. Фото: volynnews.com

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Масштабні лісові пожежі на Луганщині призвели до загибелі чотирьох осіб. Серед загиблих — лісничий.

Ще 10 осіб із отруєнням чадним газом потрапили до лікарень. Вогонь пошкодив кілька десятків будинків та громадських будівель й оточив місто Сєвєродонецьк. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Як повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова на власній сторінці у Facebook, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Зазначається, що полум’я охопило територію площею 9 тис. 300 га. Вночі, 1 жовтня, було зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Пожежники ліквідували 82 пожежі, але вогонь швидко поширюється.

За інформацією видання «Перша полоса», пожежа дісталася до території цеху Сєвєродонецького хімічного комбінату «Азот», але вогонь вдалося погасити. Пожежа знищує гаражі на околиці міста, чути вибухи.

До боротьби з пожежами залучені підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини. Також до гасіння залучили військовослужбовців.

Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському. Почали горіти будинки у селах Красна Талівка, Кряківка та Трьохізбенка. Пожежникам заважає працювати сильний вітер, швидкість якого досягає 20 м/с.