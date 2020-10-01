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Пожежі на Луганщині. Фото: volynnews.com

Четверо осіб загинули в пожежах на Луганщині, Сєвєродонецьк опинився у кільці вогню (ФОТО, ВІДЕО)

1 жов 2020, 08:17
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Масштабні лісові пожежі на Луганщині призвели до загибелі чотирьох осіб. Серед загиблих — лісничий.

Ще 10 осіб із отруєнням чадним газом потрапили до лікарень. Вогонь пошкодив кілька десятків будинків та громадських будівель й оточив місто Сєвєродонецьк. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Як повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова на власній сторінці у Facebook, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1, 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Зазначається, що полум’я охопило територію площею 9 тис. 300 га. Вночі, 1 жовтня, було зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. Пожежники ліквідували 82 пожежі, але вогонь швидко поширюється.

Вогонь оточив Сєвєродонецьк. Фото: Ірина Венедіктова у Facebook

Вогонь оточив Сєвєродонецьк. Фото: Ірина Венедіктова у Facebook

Вогонь оточив Сєвєродонецьк. Фото: Ірина Венедіктова у Facebook

За інформацією видання «Перша полоса», пожежа дісталася до території цеху Сєвєродонецького хімічного комбінату «Азот», але вогонь вдалося погасити. Пожежа знищує гаражі на околиці міста, чути вибухи.

До боротьби з пожежами залучені підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини. Також до гасіння залучили військовослужбовців.


Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському. Почали горіти будинки у селах Красна Талівка, Кряківка та Трьохізбенка. Пожежникам заважає працювати сильний вітер, швидкість якого досягає 20 м/с.

Джерело: Ракурс


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