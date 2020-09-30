1 жовтня відзначають День ветерана. Фото: zn.ua

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1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблею ООН, а в Україні це також і День ветерана. Свято ветеранів започаткував президент України своїм указом від 24 вересня 2004 року.

За міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. За даними Держкомстату України, кожен п’ятий мешканець — це особа похилого віку, шоста їх частина самотні люди. Крім того, багато одиноких, літніх людей живуть дуже бідно.

За народним календарем 1 жовтня — день Ірини або Аріни. В цей час люди відправлялися на збір шипшини, тому що вірили, що саме в цей день вона набуває надзвичайних лікувальних властивостей. Також 1 жовтня аналізували природні явища і намагалися передбачити, якою буде погода на найближчі дні і навіть місяці.

Народні прикмети на 1 жовтня:

Якщо журавлі вже летять в теплі краї, то на Покрову буде холодно і настане справжня зима.

Якою буде погода на Арину, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.

Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником.

У світі 1 жовтня День незалежності відзначають Кіпр, Тувал, Палау та Нігерія. Крім того, відзначається Міжнародний день музики, Всесвітній день вегетаріанства, Всесвітній день какао та шоколаду, День CD-плеєра та Міжнародний день кави.

1 жовтня в історії:

1661 рік — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.

1931 рік — Харківський тракторний завод випустив перший трактор.

1949 рік — у Пекіні проголосили створення Китайської Народної Республіки.

1 жовтня День ангела імені відзначають Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Орина та Ярина.

Нагадаємо, 30 вересня в Україні та світі відзначали Міжнародний день перекладача. А православні відзначають релігійне свято Віри, Надії та Любові.