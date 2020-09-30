Маркіян Лубківський може стати спікером делегації ТКГ по Донбасу. Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n144536-ukrayinska-delegaciya-tkg-po-donbasu-otrymaie-spikera-nym-moje-staty-markiyan-lubkivskyy.html

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Маркіян Лубківський, український дипломат та колишній радник президента України, може стати спікером української делегації ТКГ по Донбасу.

Пропозиція нового місця роботи Лубківському надійшла від Офісу президента та від голови української делегації в Тристоронній контрактній групі Леоніда Кравчука. Про це заявив сам Лубківський, 30 вересня повідомляє «Бабель».

Щодо самої пропозиції, я її вивчаю та остаточно визначусь найближчим часом, — зазначив він та додав, що роздуми можуть зайняти кілька тижнів.

За його словами, українській стороні у ТКГ потрібна людина, яка буде розповідати про роботу делегації українцям і міжнародним партнерам.

Лубківський наголосив, що українська делегація повинна дотримуватися домовленостей, досягнутих із ОБСЄ. Він переконує, що інформаційна політика України повинна базуватися на тому, щоб не програвати опоненту, але разом з тим дотримуватися взятих на себе зобовʼязань.

Маркіян Лубківський у 2003−2005 роках очолював прес-службу МЗС України, у 2005−2006 роках був заступником Державного секретаря України та радником президента України. У 2014−2015 роках був радником глави СБУ.

Нагадаємо, першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна після його скандальних заяв вивели зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі та звільнили від виконання обов’язків першого заступника глави делегації.