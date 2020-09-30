Маркиян Лубкивский может стать спикером делегации ТКГ по Донбассу. Фото: novynarnia.com

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Маркиян Лубкивский, украинский дипломат и бывший советник президента Украины, может стать спикером украинской делегации ТКГ по Донбассу.

Предложение нового места работы Лубкивскому поступило от Офиса президента и от главы украинской делегации в Трехсторонней контрактной группе Леонида Кравчука. Об этом заявил сам Лубкивский, 30 сентября сообщает «Бабель».

Что касается самого предложения, я его изучаю и окончательно определюсь в ближайшее время, —отметил он и добавил, что размышления могут занять несколько недель.

По его словам, украинской стороне в ТКГ нужен человек, который будет рассказывать о работе делегации украинцам и международным партнерам.

Лубкивский подчеркнул, что украинская делегация должна придерживаться договоренностей, достигнутых с ОБСЕ. Он убеждает, что информационная политика Украины должна базироваться на том, чтобы не проигрывать оппоненту, но вместе с тем придерживаться взятых на себя обязательств.

Маркиян Лубкивский в 2003—2005 годах возглавлял пресс-службу МИД Украины, в 2005—2006 годах был заместителем Государственного секретаря Украины и советником президента Украины. В 2014—2015 годах был советником главы СБУ.

Напомним, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина после его скандальных заявлений вывели из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и освободили от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.