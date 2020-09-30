1 октября отмечают День ветерана. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n144537-1-oktyabrya-otmechaut-den-veterana-i-pojilyh-ludey.html

Ракурс

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей, провозглашенный Генеральной ассамблеей ООН, а в Украине это также и День ветерана. Праздник ветеранов ввел президент Украины своим указом от 24 сентября 2004 года.

По международной классификации человеком пожилого возраста считается тот, кто достиг 65 лет. По данным Госкомстата Украины, каждый пятый житель — это пожилой человек, шестая их часть одинокие люди. Кроме того, многие одинокие, пожилые люди живут очень бедно.

По народному календарю 1 октября — день Ирины или Арины. В это время люди отправлялись на сбор шиповника, потому что верили, что именно в этот день она приобретает чрезвычайные лечебные свойства. Также 1 октября анализировали природные явления и пытались предсказать, какой будет погода на ближайшие дни и даже месяцы.

Народные приметы на 1 октября:

Если журавли уже летят в теплые края, то на Покрову будет холодно и наступит настоящая зима.

Какой будет погода на Арину, такой, согласно приметам, она будет и 1 апреля.

Если человек родился 1 октября, то он будет путешественником.

В мире 1 октября День независимости отмечают Кипр, Тувал, Палау и Нигерия. Кроме того, отмечается Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, Всемирный день какао и шоколада, День CD-плеера и Международный день кофе.

1 октября в истории:

1661 год — в Королевстве Англия состоялись первые гонки на яхтах: король Карл II обогнал своего брата Джеймса.

1931 год — Харьковский тракторный завод выпустил первый трактор.

1949 год — в Пекине провозгласили создание Китайской Народной Республики.

1 октября День ангела имени отмечают Евмен, София, Ариадна, Ирина, Иларион, Аркадий, Ефросинья, Орина и Ярина.

Напомним, 30 сентября в Украине и мире отмечали Международный день переводчика. А православные отмечают религиозный праздник Веры, Надежды и любви.