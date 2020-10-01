Лісові пожежі на Луганщині. Фото: slovoidilo.ua

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Лісові пожежі поблизу Станиці Луганської виникли внаслідок обстрілів.

Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки обстріляли з артилерійських систем лісовий масив в районі контрольного пункту в’їзду-виїзду. Унаслідок обстрілів виникають нові пожежі. Про це повідомила районна державна адміністрація Станиці Луганської в Facebook.

За інформацією ДСНС, станом на ранок 1 жовтня у Станично-Луганському районі горить очерет та трава на площі понад 20 га між селами Піщане, Нижньотепле та Артема. Крім того, близько 200 га лісу горить біля села Вільхове, а на площі 300 га виникла лісова пожежа поблизу сіл Лобочеве та Геєвка. Ще на площі 6 га горить суха трава поблизу села Болотне.

Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському. Почали горіти будинки у селах Красна Талівка, Кряківка та Трьохізбенка. Вогонь оточив місто Сєвєродонецьк та дістався до території хімічного заводу «Азот». На околицях міста горять гаражі, чути вибухи.

Внаслідок пожеж загинули четверо осіб, ще 10 були госпіталізовані. Правоохоронці за фактом пожеж відкрили кримінальні провадження.