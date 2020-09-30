https://racurs.ua/2736-gonka-vakcin-ot-koronavirusa-namerennoe-zarajenie.html

Ракурс

Новость о том, что в Великобритании собираются проводить необычные эксперименты по тестированию вакцины от коронавируса, вызвала бурю возмущения в интернете. Что же придумали британские ученые?

Вирус с короной продолжает шагать по планете, а создание эффективной вакцины — дело, ох, какое небыстрое. Финальная третья стадия испытаний занимает особенно длительное время. Тем не менее, есть способ радикально сократить сроки проверки, которым и решили воспользоваться в Лондоне. Именно здесь пройдут испытания вакцины против COVID-19 с намеренным инфицированием добровольцев. Эксперимент, финансируемый правительством Великобритании, планируют начать в январе следующего года. На участие в лондонском исследовании уже записались около 2000 потенциальных добровольцев через группу 1Day Sooner, базирующуюся в США. Добровольцев вакцинируют, а примерно через месяц, когда сформируется иммунный ответ, они получат дозу SARS-CoV-2 в контролируемых условиях.

«Ученые совсем потеряли стыд», «обрекают людей на верную смерть» «съехали с катушек» — это самые приличные комментарии из соцсетей как реакция на эту новость. Но так ли это?

Испытания вакцин — вспомнить прошлое

Любая вакцина прежде чем выйти в «широкий прокат», проходит несколько фаз испытаний. (более подробно об этом «Ракурс» писал в статье «Гонка вакцин: а нужна ли нам вакцина от коронавируса?»). Остановимся на финальной третьей фазе. На этой стадии вакцина вводится тысячам добровольцев, такое же количество получают плацебо (контрольная группа). А затем ученым приходиться долго ждать, когда вакцинированные заразятся болезнью, против которой они вакцинированы. Исследователи смотрят, сколько людей заразилось в этих двух группах. Без таких испытаний невозможно достоверно узнать, эффективна ли вакцина.



Препарат может вызывать выработку антител, но при этом не иметь должного эффекта, — редко, но так бывает. Если оказывается, что в группе вакцинированных заразилось мало людей, а в получающих плацебо — намного больше, это говорит об эффективности вакцины. Ускорить третий этап испытания иммунобиологических препаратов до недавнего времени не представлялось возможным. Ведь мир находится на той стадии развития цивилизации, когда людей не заражают искусственно. Этические стандарты в развитых странах запрещают это делать.

Однако во время пандемии такой медленный путь многим кажется неприемлемым. Как тут не вспомнить российскую вакцину, зарегистрированную еще до окончания всех клинических испытаний! Еще с марта в мире обсуждается иной вариант: human challenge trials — преднамеренное инфицирование добровольцев, получивших вакцину (а также контрольной группы, получившей плацебо). И если в начале пандемии такое развитие событий казалось маловероятным, то сейчас это практически стало реальностью.

За месяцы пандемии появилось организованное сообщество добровольцев —1Day Sooner, готовых специально подвергнуться заражению COVID-19, чтобы проверить эффективность вакцины. Это сообщество насчитывает уже более 32000 членов из 140 стран. В июле было опубликовано открытое письмо к американскому правительству с призывом начать клинические исследования по быстрому сценарию, которое в том числе подписали 15 нобелевских лауреатов.

Не отстают в этом плане, как видим, и британские ученые. После введения добровольцам вакцины от коронавируса и формирования у них иммунного ответа, исследователи не планируют ждать, пока эти люди встретятся с коронавирусом в естественных условиях — они инфицируют добровольцев намеренно. Грубо говоря, посадят в специальной лаборатории и пшикнут в лицо раствор коронавируса. Такой же раствор получат и добровольцы из контрольной группы (по правилам, они не знают, что вместо вакцины получили пустышку-плацебо). Когда в обеих группах начнут болеть, ученые смогут сравнить, в какой из них заболевших больше. Обращается внимание не только на количество заболевших, но и на то, насколько вакцина предотвращает тяжелое течение COVID-19. Другими словами, вакцина не обязательно будет защищать от заражения, но должна уменьшать шансы на тяжелое течение.

Нужно отметить, что эксперименты с намеренным заражением – не вынужденное ноу-хау непростого 2020 года. Именно с подобных экспериментов и начиналась история вакцинации. Первой такой опыт в Европе поставила леди Мэри Монтегю. Оспа в те времена была настоящим бедствием. Британская аристократка, писательница Монтегю была хорошо знакома с этим заболеванием: ее брат умер от оспы в 20 лет, а в конце 1715 года переболела она сама. Пребывая с мужем-послом в Турции, леди Монтегю увидела, как местные жители втирают в ранку на коже содержимое из папул больных натуральной оспой. Такой метод прививания называется вариоляцией — довольно эффективный, однако порой прививаемые сами заболевали оспой, «доставленной» в организм таким путем.

Эта методика так впечатлила леди Монтегю, что она попросила своего врача проделать манипуляцию с собственным ребенком. Ребенок не заболел, однако идею с преднамеренным заражением оспой «продать» в Британии было непросто. Поэтому испытания в те времена проводили, например, среди заключенных, которым за участие в эксперименте обещали свободу. Такой эксперимент был проведен в 1721 году на шести заключенных, которых сначала привили, а потом намеренно инфицировали оспой. Никто из заключенных не заразился, а эксперимент повторили на детях-сиротах. После успеха вариоляцию получили члены королевской семьи. Вариоляция проводилась в Англии еще лет 70, пока Эдвард Дженнер не представил вакцинацию с использованием коровьей оспы в 1796 году.

После этой истории эксперименты с намеренным заражением – как быстрый и эффективный способ проверить, эффективна ли вакцина либо лекарство, практиковались в медицине довольно долго. По словам молекулярного биолога Ирины Якутенко, именно таким способом проверялись вакцины против кори, коклюша, свинки, туберкулеза... Нередко в качестве подопытных врачи использовали членов своих семей, но не менее часто это были заключенные, сироты, пациенты психлечебниц, жители неразвитых стран и другие люди, которые не могли отказаться от участия в эксперименте. Понятно, что опыты не всегда оканчивались благополучно, а кто-то из участников умирал.

Когда «прицельное» заражение оправданно

В современном мире значительно возросла ценность человеческой жизни. Это также привело к тому, что сегодня эксперименты по намеренному заражению практически полностью прекратились. Их иногда проводят для тестирования препаратов от тяжелых заболеваний, например, холеры или малярии. И то лишь потому, что ущерб от таких болезней в затронутых странах крайне велик, а на случай заболевания у добровольцев существует лечение. То бишь в соотношении риска и пользы последняя заметно перевешивает. Немногие знают, что эксперименты по намеренному заражению проводились также при исследовании различных вакцин от гриппа. Грипп приносит огромные экономические убытки. Однако в последнее время такие эксперименты не допускались этическим комитетом.

«В истории с коронавирусом польза от экспериментов с намеренным заражением очень велика, — считает Ирина Якутенко. — С осени в большинстве западных стран вновь начался подъем заболеваемости, некоторые государства закрылись на карантин или готовятся к этому. Рост количества заболевших неизбежно означает рост количества смертей – и чем раньше у нас будет вакцина, тем меньше их будет. «Прицельное» заражение добровольцев, не входящих в группы риска по тяжелому течению COVID-19 – приемлемая мера, которая позволит максимально быстро протестировать вакцины и убедиться в их эффективности или неэффективности».

На чаше весов также экономический аспект. Ограничительные меры отправляют экономики стран в нокдауны. Ущерб от вируса с короной огромен. По этой причине каждый месяц промедления обходится миру в гигантские суммы.

Безусловно, речь не идет о том, что эксперименты с намеренным заражением допустимы в целом. Это зависит от того, чем мы рискуем и что мы получаем — говорят эксперты. Разумеется, если участники таких экспериментов застрахованы, обеспечены лучшим лечением на случай возможного развития осложнений и хорошо проинформированы обо всех рисках. Если взрослые, дееспособные люди готовы рискнуть ради науки и спасти тем самым десятки тысяч жизней – этичность запрета на эксперименты с намеренным заражением оказывается под большим вопросом. Может быть, это верный шаг победить вирус, сломавший планету.