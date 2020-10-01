Війна в Нагірному Карабасі. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n144550-azerbaydjan-jorstko-vidpoviv-na-zayavy-moskvy-ta-zastosuvav-artyleriu-v-karabahu.html

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Війна у Нагірному Карабасі набирає обертів — азербайджанська сторона завдала по противнику артудари, а вірменська повідомила про нові втрати.

У четвер, 1 жовтня, Збройні сили Азербайджану застосували артилерію проти вірменської армії. Внаслідок цього були знищені вірменські військові колони на лінії зіткнення воюючих сторін. Відповідні відео оприлюднило Міністерство оборони Азербайджану.

Вірменські ЗМІ тим часом повідомили, що втрати ЗС Вірменії вже досягли 103 осіб. Крім того, Єреван опублікував список нових 23 загиблих військових країни, серед яких — і льотчик збитого Су-25.

А Генеральна прокуратура Азербайджану заявила, що з початку бойових дій в Карабасі загинули 16 і поранені 55 цивільних громадян Азербайджану.

Тим часом у Баку відповіли на закиди Москви про залучення найманців у зону нагірно-карабахського конфлікту. Як зазначила офіційний представник МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва, залученням найманців і терористів із Близького Сходу «активно займається Вірменія».

У зв’язку з заявою МЗС Росії про наявність іноземних найманців в зоні конфлікту хочемо зазначити, що Вірменія широко використовує такі ресурси, — цитує дипломата Haber Global.

Нагадаємо, 30 вересня війна в Нагірному Карабасі перейшла в активну фазу артилерійських обстрілів. У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що у небі над Степанакертом було збито два безпілотники.