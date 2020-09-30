Нагірний Карабах. Фото: Европейська правда

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Війна за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном на ранок 30 вересня перейшла в активну фазу артилерійських обстрілів. У Міністерстві оборони Вірменії заявили, що вночі у небі над Степанакертом було збито два безпілотники.

Вірменська сторона намагається відвоювати втрачені позиції. Про це заявила речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці у Facebook.

Зі свого боку у Міністерстві оборони Азербайджану повідомляють, що наразі бої йдуть по всій лінії фронту. Там стверджують, що вірменська сторона намагалася піти в атаку в напрямку Мадагіза. За словами представників Азербайджану, такі дії ворога були стримані військами та був розпочатий контрнаступ.

Як відомо, війна між Вірменією та Азербайджаном розпочалася у Нагірному Карабасі в ніч на 27 вересня. Азербайджан і Вірменія ввели воєнний стан і оголосили мобілізацію резерву.





Міжнародна спільнота закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити військові дії і сісти за стіл переговорів. Зі свого боку Вірменія заявила про готовність до мирного врегулювання конфлікту. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян заявив, що розв’язання питання неможливе на шкоду власним національним інтересам і безпеці країни. Разом з тим, він виключив можливість проведення саміту Єреван-Москва-Баку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна за Нагірний Карабах вже забрала сотні життів з обох ворогуючих сторін. У ході протистояння загинули понад 550 військовослужбовців Вірменії. Окрім того, Єреван втратив 22 танки та іншої важкої бронетехніки, 15 одиниць зенітних ракетних комплексів ОСА, 18 безпілотників, вісім артилерійських установок, а також три склади з боєприпасами.