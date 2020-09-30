Война за Нагорный Карабах. Фото: Европейская правда

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Война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном по состоянию на утро 30 сентября перешла в активную фазу артиллерийских обстрелов. В Министерстве обороны Армении заявили, что ночью в небе над Степанакертом были сбиты два беспилотника.

Армянская сторона пытается отвоевать утраченные позиции. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

В свою очередь в Министерстве обороны Азербайджана сообщают, что сейчас бои идут по всей линии фронта. Там утверждают, что армянская сторона пыталась пойти в атаку в направлении Мадагиза. По словам представителей Азербайджана, такие действия врага были сдержаны войсками, в ответ начали контрнаступление.





Как известно, война между Арменией и Азербайджаном началась в Нагорном Карабахе в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.

Международное сообщество призвало Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. В то же время Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что решить проблему невозможно в ущерб собственным национальным интересам и безопасности страны. Вместе с тем он исключил возможность проведения саммита Ереван-Москва-Баку.

Напомним, ранее мы сообщали, что война за Нагорный Карабах уже унесла сотни жизней с обеих враждующих сторон. В ходе противостояния погибли более 550 военнослужащих Армении. Кроме того, Ереван потерял 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов ОСА, 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три состава с боеприпасами.