Война в Нагорном Карабахе. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/n144550-azerbaydjan-jestko-otvetil-na-zayavleniya-moskvy-i-primenil-artilleriu-v-karabahe.html

Ракурс

Война в Нагорном Карабахе набирает обороты — азербайджанская сторона нанесла по противнику артудары, а армянская сообщила о новых потерях.

В четверг, 1 октября, Вооруженные силы Азербайджана применили артиллерию против армянской армии. Вследствие этого были уничтожены армянские военные колонны на линии соприкосновения воюющих сторон. Соответствующие видео обнародовало Министерство обороны Азербайджана.

Армянские СМИ тем временем сообщили, что потери ВС Армении уже достигли 103 человек. Кроме того, Ереван опубликовал список новых 23 погибших военных страны, среди которых — и летчик сбитого Су-25.

А Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что с начала боевых действий в Карабахе погибли 16 и ранены 55 гражданских граждан Азербайджана.

Тем временем в Баку ответили на упреки Москвы о привлечении наемников в зону нагорно-карабахского конфликта. Как отметила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, привлечением наемников и террористов с Ближнего Востока «активно занимается Армения».

В связи с заявлением МИД России о наличии иностранных наемников в зоне конфликта хотим отметить, что Армения широко использует такие ресурсы, — цитирует дипломата Haber Global.

Напомним, 30 сентября война в Нагорном Карабахе перешла в активную фазу артиллерийских обстрелов. В Министерстве обороны Армении заявили, что в небе над Степанакертом были сбиты два беспилотника.