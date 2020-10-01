Зеновія Холоднюка відсторонили від посади голови ДСА. Фото: blackmark.club

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Зеновій Холоднюк відсторонений від посади голови Державної судової адміністрації рішенням Вищого антикорупційного суду.

Таке рішення 1 жовтня ухвалила слідча суддя ВАКС Оксана Олійник. Холоднюка відсторонили від посади на два місяці — до грудня 2020 року. Таким чином Феміда задовольнила клопотання детектива НАБУ. Холоднюка підозрюють у причетності до злочинної організації, створеної головою Окружного адміністративного суду міста Києва Павлом Вовком. Про це 1 жовтня повідомляє «Слово і діло».

У НАБУ просили суддю ухвалити таке рішення, оскільки Холоднюк може використати свою посаду для перешкоджання слідству, впливу на свідків та спеціалістів, спотворення або знищення важливих у справі речей та документів.

За словами прокурора Олега Макара, Холоднюка підозрюють у тому, що він за допомоги рішення ОАСК заблокував проведення конкурсу на посаду голови ДСА, в якому він не зміг взяти участь через незнання англійської мови, як обов’язкової. Прокурор стверджує, що взамін голова ДСА призначив за своєю квотою членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підконтрольну керівнику Окружному адмінсуду особу, звільнивши раніше призначеного Сергія Щотку.

Нагадаємо, президент Зеленський включив до складу комісії з євроінтеграції керівника Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, який є фігурантом справи про «плівки Вовка».