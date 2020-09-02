Колеги судді Вовка залишаться на своїх посадах — у чому причина

Справа Вовка. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n143279-kolegy-suddi-vovka-zalyshatsya-na-svoyih-posadah-u-chomu-prychyna.html

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Павло Вовк, голова Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), залишиться на своїй посаді. Разом з ним залишаться також п’ятеро суддів, що фігурують з ним в одній справі.

Таке рішення прийняла Вища рада правосуддя (ВРП). Про це повідомляє прес-служба органу.

Повідомляється, що ВРП повернула клопотання прокурору щодо суддів Погрібніченка, Огурцова та Келеберди. Причиною такого рішення назвали порушення порядку повідомлення про підозру. Через порушення суддя не набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Також орган відмовився відстороняти ще двох суддів — Аблова та Качура. Таке рішення обґрунтували тим, що докази, на які опирається підозра судді Аблову, були здобуті шляхом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу. Таким же чином пояснили своє рішення щодо Качура.

У ВРП наголосили, що Офіс генпрокурора не надав доказів того, що заступник Вовка міг впливати на свідків чи підозрюваних у справі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ВРП відмовилася відсторонити главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Перед засіданням НАБУ оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП.

Суддів ОАСК підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, захопленні державної влади, зловживанні впливом, втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.