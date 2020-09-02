Коллеги судьи Вовка останутся на своих должностях — в чем причина

Дело Вовка. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n143279-kollegi-sudi-vovka-ostanutsya-na-svoih-doljnostyah-v-chem-prichina.html

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Павел Вовк, глава Окружного админсуда Киева (ОАСК), останется на своем посту. Вместе с ним останутся также пятеро судей, которые являются фигурантами одного дела.

Такое решение принял Высший совет правосудия (ВСП). Об этом сообщает пресс-служба органа.

Сообщается, что ВСП вернул ходатайство прокурору в отношении судей Погребниченко, Огурцова и Келеберды. Причиной такого решения назвали нарушение порядка уведомления о подозрении. Из-за нарушения судьи не получили статус подозреваемых в уголовном производстве.

Также орган отказался отстранять еще двух судей — Аблова и Качура. Такое решение обосновали тем, что доказательства, на которых основывается подозрение судей Аблова и Качура, было получено путем, который не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

В ВСП отметили, что Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что заместитель Вовка мог влиять на свидетелей или подозреваемых по делу.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВСП отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Перед заседанием НАБУ обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП.

Судей ОАСК подозревают в создании и участии в преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.