Зеновия Холоднюка отстранили от должности председателя ГСА. Фото: blackmark.club

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Зиновий Холоднюк отстранен от должности председателя Государственной судебной администрации решением Высшего антикоррупционного суда.

Такое решение 1 октября приняла следственная судья ВАКС Оксана Олейник. Холоднюка отстранили от должности на два месяца — до декабря 2020 года. Таким образом Фемида удовлетворила ходатайство детектива НАБУ. Холоднюка подозревают в причастности к преступной организации, созданной председателем Окружного административного суда города Киева Павлом Вовком. Об этом 1 октября сообщает «Слово и дело».

В НАБУ просили судью принять такое решение, поскольку Холоднюк может использовать свою должность для препятствования следствию, влияния на свидетелей и специалистов, искажения или уничтожения важных в деле вещей и документов.

По словам прокурора Олега Макара, Холоднюка подозревают в том, что он при помощи решения ОАСК заблокировал проведение конкурса на должность председателя ГСА, в котором он не смог принять участие из-за незнания английского языка, как обязательного. Прокурор утверждает, что взамен глава ГСА назначил по своей квоте членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины подконтрольного руководителю Окружному админсуду человека, уволив ранее назначенного Сергея Щотку.

Напомним, президент Зеленский включил в состав комиссии по евроинтеграции руководителя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, который является фигурантом дела о «пленках Вовка».