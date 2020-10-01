Генпрокурор блокировала расследование в отношении нардепа из «Слуга народа». Фото: Фокус

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказала НАБУ в открытии уголовного производства против народного депутата от фракции «Слуги народа» Павла Халимона.

Летом 2020 года в Антикоррупционное бюро обратился бизнесмен и экс-нардеп от фракции «Блока Петра Порошенко» Олег Дмитренко, который подал заявление о совершении преступления нардепом Халимоном. Бывший парламентарий также предоставил записи с диктофона, на которых голос, похожий на голос вышеуказанного «слуги». Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы».

Дмитренко записывал на диктофон телефонные разговоры и встречи с депутатом и его доверенным лицом — предпринимателем Сергеем Селютиным. Эти записи свидетельствуют о том, что Халимон и Селютин предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса в Черниговской области в обмен на 40 млн грн.

Обращение с просьбой открыть уголовное производство по указанному факту детективы НАБУ отправили Венедиктовой. Однако глава Офиса генпрокурора отказалась это сделать. В ответе говорилось о том, что «в настоящее время отсутствуют определенные УПК Украины основания для внесения соответствующих сведений в ЕРДР».

Дмитренко рассказал журналистам, что с тех пор Халимон и Селютин перестали выходить с ним на связь.

В публикации «Схем» отмечается, что 18 сентября Дмитренко обратился к ВАКС с требованием обязать Венедиктову внести сведения в ЕРДР. Отмечается, что 29 сентября суд принял соответствующее решение.

Напомним, 15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова в Верховной Раде заявила, что «поможет отправить кого-то за решетку». Визит руководителя Офиса генпрокурора в ВРУ состоялся из-за скандала с помощником нардепа-«слуги» Александра Юрченко, которого задержали на взятке в 13 тыс. долл.