Генпрокурор блокувала розслідування щодо нардепа зі «Слуга народу». Фото: Фокус

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відмовила НАБУ у відкритті кримінального провадження проти народного депутата від фракції «Слуги народу» Павла Халімона.

Влітку 2020 року в Антикорупційне бюро звернувся бізнесмен та екс-нардеп від фракції «Блоку Петра Порошенка» Олег Дмитренко, який подав заяву про вчинення злочину нардепом Халімоном. Колишній парламентар також надав записи з диктофону, на яких був голос, схожий на голос вищевказаного «слуги». Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Дмитренко записував на диктофон телефонні розмови та зустрічі з депутатом та його довіреною особою — підприємцем Сергієм Селютіним. Ці записи свідчать про те, що Халімон і Селютін пропонували йому вирішення проблем з правоохоронцями та сприятливі умови для ведення аграрного бізнесу у Чернігівській області в обмін на 40 млн грн.

Звернення з проханням відкрити кримінальне провадження за вказаним фактом детективи НАБУ відправили Венедіктовій. Однак очільниця Офісу генпрокурора відмовилася це зробити. У відповіді йшлося про те, що «на теперішній час відсутні визначені КПК України підстави для внесення відповідних відомостей до ЄРДР».

Дмитренко розповів журналістам, що з того часу Халімон та Селютін перестали виходити із ним на зв’язок.

У публікації «Схем» зазначається, що 18 вересня Дмитренко звернувся до ВАКС із вимогою зобов’язати Венедіктову внести відомості в ЄРДР. Зазначається, що 29 вересня суд ухвалив відповідне рішення.

Нагадаємо, 15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова у Верховній Раді заявила, що «допоможе відправити будь-кого за ґрати». Візит керівника Офісу генпрокурора до ВРУ відбувся через скандал з помічником нардепа-«слуги» Олександра Юрченка, якого затримали на хабарі у 13 тис. дол.