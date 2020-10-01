Осінній призов стартував в Україні. Фото: 24 канал

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Осінній призов до армії стартував в Україні сьогодні, 1 жовтня. Цього року відправляться служити 13 тис. 570 юнаків. Це на 1,5 тис. осіб менше, ніж минулоріч.

Найбільше новобранців буде у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та місті Києві. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України (КМУ).

На військову службу призиватимуть чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають права на звільнення або відстрочку та придатні за станом здоров’я.

Із загальної кількості новобранців до військових формувань планують набрати:

7 тис. 500 — до ЗСУ;

600 — до Держспецтрансслужби;

4 тис. 970 — до Національної гвардії;

500 — Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив чисельність громадян України, котрі підлягають призову цьогоріч у жовтні-грудні. Крім того, уряд затвердив обсяг видатків на проведення осіннього призову.

Усього на призов витратять 58,31 млн грн. Обсяг видатків на одного призовника становить 4 тис. 297 грн. З них 4 тис. 204 грн ― виплата допомоги призовнику, а 93,13 грн ― витрати на підготовку та проведення призову.