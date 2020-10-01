Про зв’язок Бабікова, Януковича і Луценка розповіли у НАЗК

https://racurs.ua/ua/n144553-pro-zv-yazok-babikova-yanukovycha-i-lucenka-rozpovily-u-nazk.html

Ракурс

Про зв’язок заступника керівника Держбюро розслідувань Олександра Бабікова, екс-генпрокурора Юрія Луценка і колишнього президента-втікача Віктора Януковича розповів колишній прокурор Олександр Новіков, який нині очолює Нацагентство з питань запобігання корупції.

Я знаю, що Бабіков насправді розумна людина. І моя особиста думка, що він у справі Януковича насправді був тільки тому, що Луценко його звільнив з Генпрокуратури. Оскільки це була іміджева справа Луценка, то він і пішов адвокатом Януковича, — заявив глава НАЗК в інтерв’ю для УП.

Також Новіков прокоментував інформацію про те, що його нещодавно викликали на допит у Держбюро розслідувань, який у НАЗК розцінили як тиск, пов’язаним з розслідуванням конфлікту інтересів у керівників ДБР — Бабікова та Олександра Соколова.

Коли ми запитали інформацію про накази Бабікова, чи приймав він рішення стосовно слідчих, які розслідують справи Майдану. Коли ми запитали накази Соколова, чи виплачував він собі премії — відразу мене викликали на допит, — резюмував очільник НАЗК.



Разом з тим, Новіков запевнив, що під час роботи у ДБР Венедіктової, вона «визначила конкретний обсяг повноважень, і Бабіков не міг жодним чином впливати на справи Майдану».

Нагадаємо, 20 січня Бабікова призначили першим заступником голови ДБР. Тодішня очільниця бюро Ірина Венедіктова називала інформацію про роботу свого першого заступника на Януковича маніпуляцією. Згодом колега Бабікова у справі Януковича оприлюднив документ про брехню заступника голови ДБР.