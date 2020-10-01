Аваков заявив про десятки абсурдів у справі Марківа. Фото: wz.lviv.ua

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Ракурс

Засуджений в Італії боєць Національної гвардії України Віталій Марків почувається досить бадьоро та готовий доводити справу до кінця, щоб доводити свою невинуватість.

Бесіду по телефону з українським нацгвардійцем провів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Глава МВС заявив, що всі ті докази, які є у кримінальному провадженні, яке веде Україна за фактом вбивства Рокеллі і Миронова, будуть долучені італійським судом по суті до справи. Про це Аваков розповів в ефірі телеканалу «Україна 24».

Це великий обсяг інформації. Ми навіть розраховуємо, що італійська юстиція прибуде на гору Карачун і пересвідчиться, що неможливо бачити на такій відстані машину, у якій перебували журналісти. І коли переконаються на місці, коли проведуть на місці свої експертизи… Я думаю, що все це розвалиться, як картковий будинок, — зазначив Аваков.



На думку міністра, рішення суду першої інстанції у справі Марківа було «просто абсурдним». Аваков розповів, що у судовому рішенні вказується те, що боєць НГУ з автомата розстріляв автомобіль із журналістами, а потім застосував міномет. При цьому глава МВС додав, що з автомата неможливо було розстріляти транспортний засіб з автомата на відстані 2 км, оскільки ця зброя може вразити на відставні до 600 м.

Нагадаємо, у червні правоохоронці провели слідчий експеримент щодо обставин убивства італійського журналіста Андреа Рокеллі минулого тижня на Донбасі. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що результати цієї слідчої дії переконують, що «Марків — 100% не міг бути причетний фізично, навіть на відстані, до цього вбивства».