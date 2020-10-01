Аваков заявил о десятках абсурдов в деле Маркива. Фото: wz.lviv.ua

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Осужденный в Италии боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив чувствует себя достаточно бодро и готов доводить дело до конца, чтобы доказывать свою невиновность.

Беседу по телефону с украинским нацгвардейцем провел министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава МВД заявил, что все те доказательства, которые есть в уголовном производстве, которое ведет Украина по факту убийства Рокелли и Миронова, будут приобщены итальянским судом по сути к делу. Об этом Аваков рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Это большой объем информации. Мы даже рассчитываем, что итальянская юстиция прибудет на гору Карачун и убедится, что невозможно видеть на таком расстоянии машину, в которой находились журналисты. И когда убедятся на месте, когда проведут на месте свои экспертизы… Я думаю, что все это развалится, как карточный дом, — отметил Аваков.



По мнению министра, решение суда первой инстанции по делу Маркива было «просто абсурдным». Аваков рассказал, что в судебном решении указывается на то, что боец НГУ из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем применил миномет. При этом глава МВД добавил, что из автомата невозможно было расстрелять транспортное средство из автомата на расстоянии 2 км, поскольку это оружие может поразить на отставные до 600 м.

Напомним, в июне правоохранители провели следственный эксперимент относительно обстоятельств убийства итальянского журналиста Андреа Рокелли на прошлой неделе на Донбассе. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что результаты этого следственного действия убеждают, что «Марков — 100% не мог быть причастен физически, даже на расстоянии, к этому убийству».