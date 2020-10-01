О связи Бабикова, Януковича и Луценко рассказали в НАПК

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О связи замглавы Госбюро расследований Александра Бабикова, экс-генпрокурора Юрия Луценко и бывшего президента-беглеца Виктора Януковича рассказал экс-прокурор Александр Новиков, который сейчас возглавляет Нацагентство по предотвращению коррупции.

Я знаю, что Бабиков самом деле умный человек. И мое личное мнение, что он по делу Януковича на самом деле был только потому, что Луценко его уволил из Генпрокуратуры. Поскольку это была имиджевое дело Луценко, то он пошел адвокатом Януковича, — заявил глава НАПК в интервью УП.

Также Новиков прокомментировал информацию о том, что его недавно вызвали на допрос в Госбюро расследований, который у НАПК расценили как давление, связанное с расследованием конфликта интересов у руководителей ГБР — Бабикова и Александра Соколова.

Когда мы запросили информацию о приказах Бабикова, принимал ли он решение о следователях, расследующих дела Майдана. Когда мы запросили приказы Соколова, выплачивал ли он себе премии — сразу меня вызвали на допрос, — резюмировал глава НАПК.



Вместе с тем, Новиков заверил, что во время работы в ГБР Ирины Венедиктовой, она «определила конкретный объем полномочий, и Бабиков не мог никоим образом влиять на дела Майдана».

Напомним, 20 января Бабикова назначили первым заместителем председателя ГБР. Тогдашняя глава бюро Венедиктова называла информацию о работе своего первого заместителя на Януковича манипуляцией. Впоследствии коллега Бабикова по делу Януковича обнародовал документ о лжи зампредседателя ГБР.