Осенний призыв стартовал в Украине. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n144554-osenniy-prizyv-startoval-v-ukraine-skolkih-unoshey-zaberut-v-armiu.html

Ракурс

Осенний призыв в армию стартовал в Украине сегодня, 1 октября. В этом году отправятся служить 13 тыс. 570 юношей. Это на 1,5 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.

Больше всего новобранцев будет в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и городе Киеве. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины (КМУ).

На военную службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на освобождение или отсрочку и которые годны по состоянию здоровья.

Из общего количества новобранцев в воинские формирования планируют набрать:

7 тыс. 500 — в ВСУ;

600 — в Госспецтрансслужбу;

4 тыс. 970 — в Национальную гвардию;

500 — Госпогранслужбу.

Напомним, ранее Кабинет министров на своем заседании утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву в октябре-декабре. Кроме того, правительство утвердило объем расходов на проведение осеннего призыва.

Всего на призыв потратят 58,31 млн грн. Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 297 грн. Из них 4 тыс. 204 грн — выплата помощи призывнику, а 93,13 грн — расходы на подготовку и проведение призыва.