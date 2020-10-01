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Осенний призыв стартовал в Украине. Фото: 24 канал
Осенний призыв стартовал в Украине — скольких юношей заберут в армиюhttps://racurs.ua/n144554-osenniy-prizyv-startoval-v-ukraine-skolkih-unoshey-zaberut-v-armiu.htmlРакурс
Осенний призыв в армию стартовал в Украине сегодня, 1 октября. В этом году отправятся служить 13 тыс. 570 юношей. Это на 1,5 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.
Больше всего новобранцев будет в Харьковской, Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и городе Киеве. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины (КМУ).
На военную службу будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет права на освобождение или отсрочку и которые годны по состоянию здоровья.
Из общего количества новобранцев в воинские формирования планируют набрать:
- 7 тыс. 500 — в ВСУ;
- 600 — в Госспецтрансслужбу;
- 4 тыс. 970 — в Национальную гвардию;
- 500 — Госпогранслужбу.
Напомним, ранее Кабинет министров на своем заседании утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву в октябре-декабре. Кроме того, правительство утвердило объем расходов на проведение осеннего призыва.
Всего на призыв потратят 58,31 млн грн. Объем расходов на одного призывника составляет 4 тыс. 297 грн. Из них 4 тыс. 204 грн — выплата помощи призывнику, а 93,13 грн — расходы на подготовку и проведение призыва.
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