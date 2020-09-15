Допоможу відправити будь-кого за ґрати — Венедіктова у Верховній Раді

https://racurs.ua/ua/n143841-dopomoju-vidpravyty-bud-kogo-za-raty-venediktova-u-radi.html

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Генпрокурор Ірина Венедіктова у вівторок, 15 вересня, несподівано завітала у сесійну залу парламенту, щоб розповісти про стан справ із резонансними розслідуваннями.

При всій повазі до присутніх. У мене немає різниці між людьми. Я допоможу захиститися будь-якій особі, але й допоможу відправити за ґрати будь-кого, якщо будуть достатні підстави і докази злочину, — заявила екс-нардеп.

Така заява Венедіктової викликала оплески від її колишніх колег з президентської франції «Слуга народу». Зауважимо, що візит очільниці Офісу генпрокурора до Верховної Ради відбувся через скандал з помічником нардепа-«слуги» Олександра Юрченка, якого напередодні затримали на хабарі у 13 тис. дол.

Ми з вами стаємо свідками, коли матеріали справ просто зливаються деяким депутатам або в ЗМІ, — поскаржилася генпроокурор.

Нагадаємо, за даними НАБУ, «слуга» нібито домовився з агентом бюро під прикриттям щодо зміни законодавства про побутові відходи за 200 тис. дол. На отриманні першого «траншу» хабаря погорів його помічник. Юрченко вже написав заяву на вихід із фракції «Слуга народу».