Помогу любого отправить за решетку — Венедиктова в Раде

https://racurs.ua/n143841-pomogu-lubogo-otpravit-za-reshetku-venediktova-v-rade.html

Ракурс

Генпрокурор Ирина Венедиктова во вторник, 15 сентября, неожиданно посетила сессионный зал парламента, чтобы рассказать о резонансных расследованиях и реформе прокуратуры.

При всем уважении к присутствующим. У меня нет разницы между людьми. Я помогу защититься любому лицу, но и помогу отправить за решетку любого, если будут достаточные основания и доказательства преступления, — заявила экс-нардеп.

Такое заявление Венедиктовой сопровождалось аплодисментами ее бывших коллег из президентской франции «Слуга народа». Отметим, что визит главы Офиса генпрокурора в Верховную Раду состоялся из-за скандала с помощником нардепа «слуги» Александра Юрченко, которого накануне задержали на взятке в 13 тыс. долл.

Мы с вами становимся свидетелями, когда материалы дел просто сливаются некоторым депутатам или в СМИ, — пожаловалась генпроокурор.

Напомним, по данным НАБУ, «слуга» якобы договорился с агентом бюро под прикрытием об изменении законодательства о бытовых отходах за 200 тыс. долл. На получении первого «транша» взятки попался его помощник. Юрченко уже написал заявление о выходе из фракции «Слуга народа».