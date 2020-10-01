Перебіг спалаху коронавірусу в Україні спрогнозували у ВООЗ — коронавірус в Україні

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Ракурс

Перебіг спалаху коронавірусу в Україні спрогнозував очільник регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт. Він констатував, що зараз в країні спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

За весь період в Україні вже зареєстровано 184 тис. випадків коронавірусу і більше чверті мільйона підозр на коронавірусну інфекцію, — зазначив представник ВООЗ в інтерв’ю «Суспільному».

Хабіхт очікує вже найближчими місяцями зростання кількості інфікованих щонайменше до 5 тис. За добу.

Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тис. і може скласти 7−9 тис. випадків на день. У цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі, — розповів представник ВООЗ.

Окрім цього, він запевнив, що нині необхідно зрозуміти як стримувати коронавірус, зважаючи на подальший ріст захворюваності.

Порівнюючи ситуацію в Україні, ми бачимо, що тут показники нових випадків за останні 14 днів подібні до Вірменії, а також до Португалії, Данії або, наприклад, Румунії, — зазначив Хабіхт.

Також він зауважив стрімке поширення захворювання серед молодих людей.

Якщо поглянути на співвідношення показників захворюваності серед молодих людей, скажімо, у віці від 15 до 24 років, ми бачимо, як цей показник збільшився від 4,5% до 15%. Отже, втричі більше, — резюмував чиновник.

Представник ВООЗ назвав добовий показник приросту випадків інфікування коронавірусом в Україні, який змусить його «занепокоїтися».

Важко давати якусь оцінку. Але якщо в грудні ми почнемо фіксувати більше ніж 9 тис. випадків за день, то я буду трохи більше стурбований, — резюмував Ярно Хабіхт.

Як писав «Ракурс», в Україні за минулу добу зафіксували черговий коронавірусний рекорд. 30 вересня інфікування підтвердили у 4 тис. 69 осіб. Це найбільша кількість хворих на добу за весь період пандемії.