«Атаку клонов» отбили на местных выборах в Одессе

Олег Філімонов. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/n144636-ataku-klonov-na-mestnyh-vyborah-otbili-v-odesse.html

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Местные выборы-2020 проходят в Украине по старым политтехнологиями, среди которых и так называемая «атака клонов». Центризбирком решил бороться с ней и отменил постановление одесской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в мэры Одессы тезок известных политиков.

Так, решением ЦИК «убрали» четырех Филимонов, двух Зеленских и одного Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Думская».

Известно, что соответствующее решение было принято при содействии пропрезидентской партии «Слуга народа», которая подала соответствующую жалобу в комиссию.

Из-за отсутствия справки о внесении денежного залога, от участия в выборах отстранили Филимонова Олега Викторовича, которого выдвинула партия «Зеленые», Филимонова Олега Анатольевича, который баллотировался от Студенческой партии Украины, Филимонова Олега Викторовича из партии «Стабильность и справедливость», Филимонова Вадима Викторовича — представителя партии «Наша земля».

Также подобное нарушение нашли и в «армии клонов» Зеленского. Так, из-за отсутствия залога от выборов отстранили Зеленского Александра Васильевича из партии «Молодежь за власть», Зеленского Василия Сергеевича из Цыганской партии Украины и Саакашвили Михеила Владимировича из Блока Михаила Саакашвили.

В ЦИК отметили, что исследования комиссии выявило сознательное введение избирателей в заблуждение путем политтехнологии, а это препятствует свободному формированию их воли и является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан. ЦИК обратилась в Национальную полицию с просьбой проверить обстоятельства регистрации этих лиц.

Напомним, ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. На них, в частности, будут выбирать мэров городов.

В Одессе выборы мэра могли столкнуться с «атакой клонов», поскольку в теризбирком подали документы несколько тезок кандидата в мэры от «Слуги народа» Олега Филимонова, тезка действующего мэра города Геннадия Труханова, а также тезка президента Украины Владимира Зеленского.