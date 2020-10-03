Азербайджан развернул масштабное наступление в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах. Фото: Еспрессо YV

https://racurs.ua/n144635-azerbaydjan-razvernul-masshtabnoe-nastuplenie-v-nagornom-karabahe.html

Ракурс

Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается. В ходе конфликта армия Азербайджана перешла в масштабное наступление, сконцентрировав свои атаки на севере и западе непризнанной республики.

В зоне конфликта ведутся ожесточенные бои. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook.

По ее словам, силы противника сосредоточены на севере и западе страны, поэтому там началось масштабное наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери. Также армянская сторона заявляет, что за сегодня сбила три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана.

В свою очередь Азербайджан публикует информацию о потерях в армянской армии. Так, в Баку утверждают, что за шесть дней боев им удалось ликвидировать 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, минометов, РСЗО, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов, семи складов с боеприпасами, а также ракетный комплекс С-300.

Напомним, ранее сообщалось, что война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном перешла в активную фазу артиллерийских обстрелов. Война между странами началась в ночь на 27 сентября. Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва.