Пожары на Луганщине. Фото: ГСЧС

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Пожары на Лугащине вдоль линии разграничения продолжают распространяться между селами. За сутки пожарные зафиксировали восемь масштабных очагов возгорания, из которых только один очаг ликвидирован.

В результате пожара погибли девять человек, в больницы попали 17 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее опасные пожары раскинулись у Станицы-Луганской. Они простираются до Северодонецка и представляют угрозу 32 населенным пунктам. Из-за сокрушительной стихии эвакуировали 150 человек. По предварительным данным, ориентировочная площадь возгорания составляет более 13 тыс. гектаров.



На место пожаров выехал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он планирует оценить масштаб пожаров, а также скоординировать процесс преодоления последствий возгораний.

Всего к ликвидации пожара привлекли 2 тыс. 557 человек и 264 единиц техники, в том числе три самолета Ан-32П и два вертолета Ми-8, которыми в течение суток осуществили 60 сбросов воды.

Сообщается, что тушение пожаров осложняется чрезвычайно сложными погодными условиями: на месте бушует ураганный ветер до 20 м/с, а также продолжается длительная засуха, в результате чего огонь быстро распространяется на значительные площади.





Напомним, ранее мы сообщали, что в Офисе президента назвали версии возникновения лесных пожаров на Луганщине.