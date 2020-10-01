На Луганщине продолжаются масштабные лесные пожары, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n144581-versii-vozniknoveniya-lesnyh-pojarov-na-luganschine-nazvali-v-ofise-genprokurora.html

Ракурс

Лесные пожары в Луганской области бушуют на протяжении последних дней. 30 сентября в регионе были зафиксированы 146 пожаров, тушение которых осложнялось погодными условиями, такими как сильный ветер.

В настоящее время локализованы и ликвидированы уже 116 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что следствие проверяет все версии возникновения этих пожаров, документированием занимаются более 30 следственно-оперативных групп.

Основными версиями причин возникновения пожаров являются:

совершенные боевиками обстрелы;

умышленный поджог;

самовозгорание травы и леса в результате погодных условий;

неосторожное обращение с огнем.

Открыты семь уголовных производств, предварительная правовая квалификация — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 и 2 ст. 270 Уголовного кодекса).

Огонь унес жизни уже 11 человек, еще 17 госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не видит связи между обстрелами со стороны боевиков и пожарами на Луганщине.