Версии возникновения лесных пожаров на Луганщине назвали в Офисе генпрокурораhttps://racurs.ua/n144581-versii-vozniknoveniya-lesnyh-pojarov-na-luganschine-nazvali-v-ofise-genprokurora.htmlРакурс
Лесные пожары в Луганской области бушуют на протяжении последних дней. 30 сентября в регионе были зафиксированы 146 пожаров, тушение которых осложнялось погодными условиями, такими как сильный ветер.
В настоящее время локализованы и ликвидированы уже 116 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что следствие проверяет все версии возникновения этих пожаров, документированием занимаются более 30 следственно-оперативных групп.
Основными версиями причин возникновения пожаров являются:
- совершенные боевиками обстрелы;
- умышленный поджог;
- самовозгорание травы и леса в результате погодных условий;
- неосторожное обращение с огнем.
Открыты семь уголовных производств, предварительная правовая квалификация — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 и 2 ст. 270 Уголовного кодекса).
Огонь унес жизни уже 11 человек, еще 17 госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не видит связи между обстрелами со стороны боевиков и пожарами на Луганщине.