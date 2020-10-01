Зеленский не видит связи между обстрелами и пожарами на Луганщине

https://racurs.ua/n144565-zelenskiy-ne-vidit-svyazi-mejdu-obstrelami-i-pojarami-na-luganschine.html

Ракурс

Владимир Зеленский во время общения со СМИ в рамках визита на Ровенщину заявил, что не связывает пожары, которые сейчас бушуют на Луганщине, с провокационными обстрелами российских боевиков.

Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят на Луганщине в этом году, но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей… Была ли это провокация или каковы были причины — я пока не могу сказать. Должны сказать профессионалы. Должны сказать правоохранители, — заявил президент 1 октября.

На видео, опубликованном Офисом президента, глава государства отвечает на вопросы о вражеских обстрелах и пожарах на Луганщине на двух последних минутах записи.

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил заявили, что военные ВСУ и спасатели ГСЧС продолжают локализовать пожары, «вызванные накануне враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль».

В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей также сообщали, что российские вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возникли новые очаги пожара.

Масштабные лесные пожары на Луганщине забрали уже девять человеческих жизней. Из опасных зон эвакуировали 1 тыс. человек. Всего горели 32 населенных пункта. 1 октября пожарные пытаются локализовать 64 очага возгорания. Процесс тушения пожаров осложняет очень сильный ветер. Стихия в Луганской области уже повредила 250 домов в восьми населенных пунктах.

На утро 1 октября спасатели ликвидировали 116 пожаров, продолжается тушение 30. Наиболее сложная ситуация отмечалась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов.