Зеленський не бачить зв’язку між обстрілами і пожежами на Луганщині

https://racurs.ua/ua/n144565-zelenskyy-ne-bachyt-zv-yazku-mij-obstrilamy-i-pojejamy-na-luganschyni.html

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Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ в рамках візиту на Рівненщину заявив, що не пов’язує пожежі, які нині вирують на Луганщині, з провокативними обстрілами російських бойовиків.

Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, які, на жаль, відбуваються на Луганщині цьогоріч, але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей… Чи це була провокація, чи які були причини — я поки що не можу сказати. Повинні сказати професіонали. Повинні сказати правоохоронці, — заявив президент 1 жовтня.

На відео, оприлюдненому Офісом президента, глава держави відповідає на запитання щодо ворожих обстрілів та пожеж на Луганщині на двох останніх хвилинах запису.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил заявили, що військові ЗСУ та рятувальники ДСНС продовжують локалізувати пожежі, «спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль».

У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих мешканців також повідомляли, що російські збройні формування на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, внаслідок чого виникли нові осередки пожежі.

Масштабні лісові пожежі на Луганщині забрали вже дев’ять людських життів. З небезпечних зон евакуювали 1 тис. осіб. Всього горіли 32 населених пункти. 1 жовтня вогнеборці намагаються локалізувати 64 вогнища. Процес гасіння пожеж ускладнює дуже сильний вітер. Стихія в Луганській області вже пошкодила 250 будинків у восьми населених пунктах.

На ранок 1 жовтня ліквідовано 116 пожеж, продовжується гасіння 30. Найбільш складна ситуація відмічалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів.