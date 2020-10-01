Пшонку у НАЗК назвали “дуже фаховим прокурором” — деталі — новини політики

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Віктора Пшонку — екс-генпрокурора часів президентства Віктора Януковича — назвав «дуже фаховим прокурором і адміністратором» колишній прокурор Олександр Новіков, який нині очолює Нацагентство з питань запобігання корупції.

Я боюся піти проти течії у відповіді на це питання. Він був дуже фаховий прокурор і дуже фаховий адміністратор. При тому, що, звичайно, прокуратура була частиною корупційної системи, — заявив Новіков в інтерв’ю для УП.

За його словами, поза рамками організованої корупції Генпрокуратура «була справді ефективною» за Пшонки. Як приклад ефективності роботи Пшонки Новіков навів показові справи проти судді Зварича та тогочасного керівника Державного центру зайнятості Галицького.

Орган був ефективний в тій частині, яка не була пов’язана з корупцією. Але оскільки корупція була всеосяжна, то ця частина була мала, — зазначив глава НАЗК.

На думку чиновника, робота усіх правоохоронних органів почала «прибуксовувати» після ухвалення у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу.

А після створення НАБУ нардепи — це так для мене виглядає — зрозуміли, що вони не зможуть уникнути відповідальності. З 2015 по 2019 вони займалися тим, щоб зробити кримінальний процес ще якомога більш неефективним. Зараз 10 тис. справ, пов’язаних з корупцією, знаходяться у судах… У нас форма в кримінальному процесі замінила суть. Неважливо — людина вбила, вкрала, але є якась помилка в папірці, і це дозволить їй уникнути відповідальності, — резюмував Новіков.

Нагадаємо, Віктор Пшонка — генеральний прокурор часів президентства Віктора Януковича і його вірний соратник, відомий поціновувач золотих батонів та предметів розкоші. Пшонка оголошений у розшук в Україні. Відомо, що свій ювелірний бізнес родина Пшонки перевезла з материкової України до анексованого Криму.

Ще в 2014 році повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін секретним указом надав російське громадянство екс-президенту України Віктору Януковичу, екс-прем'єру Миколі Азарову та колишньому генпрокурору Віктору Пшонці, а також членам їхніх сімей.

Востаннє Пшонка з’являвся на публіці у квітня 2014 року у Ростові, де він давав прес-конференцію разом із Януковичем та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком.